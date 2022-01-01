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Гибкая подводка Гигант 3/4"*400мм г/ш
Найти аналог
Подводка для воды
    Гибкая подводка Гигант 3/4"*400мм г/ш
    Арт. X16912192
    Гибкая подводка Гигант 3/4"*400мм г/ш

      Гибкая подводка Гигант 3/4"*400мм г/ш

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16912192

      Характеристики

      Производитель
      		Гигант
      Родина бренда
      		Россия
      Тип воды
      		холодная/горячая
      Угловая
      		Нет
      Резьба
      		внутренняя, наружая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гибкая подводка Гигант 3/4"*400мм г/ш - применяется для подключения насосов, гидрофорных блоков, уравнительных резервуаров, водонагревателей, отопительных приборов и другого оборудования к системе водоснабжения. Применение гибкой подводки Гигант поможет избавиться от вибрации, гула и шума труб в системе водоснабжения при подключении насосов и другого оборудования.

        Преимущества

        • Имеет более толстые стенки и обладают антивибрационными свойствами, что положительно сказывается на общей надёжности системы, в которых они применены
        • Сама подводка делается из нетоксичной резины (EPDM) в оплётке из нержавеющей стали
        • На концах стоят две накидные гайки или накидная гайка и штуцер