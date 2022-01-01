Гибкая подводка Гигант 3/4"*400мм г/ш
Арт. X16912192
Характеристики
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Производитель
|Гигант
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Родина бренда
|Россия
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Тип воды
|холодная/горячая
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Угловая
|Нет
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Резьба
|внутренняя, наружая
- Гибкая подводка Гигант 3/4"*400мм г/ш - применяется для подключения насосов, гидрофорных блоков, уравнительных резервуаров, водонагревателей, отопительных приборов и другого оборудования к системе водоснабжения. Применение гибкой подводки Гигант поможет избавиться от вибрации, гула и шума труб в системе водоснабжения при подключении насосов и другого оборудования.
Преимущества
- Имеет более толстые стенки и обладают антивибрационными свойствами, что положительно сказывается на общей надёжности системы, в которых они применены
- Сама подводка делается из нетоксичной резины (EPDM) в оплётке из нержавеющей стали
- На концах стоят две накидные гайки или накидная гайка и штуцер