Преимущества

Подводка Гигант имеет также более толстую стенку, что служит дополнительным гарантом её надёжности, повышает стойкость к нагрузкам, стойкость к механическим воздействиям, и таким образом делает ее более надежной

Гибкая подводка Гигант (3/4", 600 мм, г/г) для воды в оплётке из нержавеющей стали.