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Гибкая подводка Виткос 14 ВС 40см Г1/2-Ш1/2
Найти аналог
Подводка для воды
    Гибкая подводка Виткос 14 ВС 40см Г1/2-Ш1/2
    Арт. X16912171
    Гибкая подводка Виткос 14 ВС 40см Г1/2-Ш1/2

      Гибкая подводка Виткос 14 ВС 40см Г1/2-Ш1/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16912171

      Характеристики

      Производитель
      		Виткос
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип воды
      		холодная/горячая
      Угловая
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подводки гибкие для воды предназначены для использования в качестве подводящих трубок для холодной и горячей воды при проведении сантехнических и монтажных работ при подключении различных устройств (водоподготовки) к водопроводной сети, а также при подключении смесителей, смывных бачков, водонагревателей, насосов, стиральных машин и т.д.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокая износостойкость