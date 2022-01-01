Гибкая подводка Виткос 14 ВС 40см Г1/2-Шд
Арт. X16912176
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип воды
|холодная/горячая
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Угловая
|Нет
- Подводки гибкие для воды предназначены для использования в качестве подводящих трубок для холодной и горячей воды при проведении сантехнических и монтажных работ при подключении различных устройств (водоподготовки) к водопроводной сети, а также при подключении смесителей, смывных бачков, водонагревателей, насосов, стиральных машин и т.д.
Преимущества
- Надежность
- Высокая износостойкость