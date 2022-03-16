Гибкая подводка Виткос 14 ВС Г1/2-Ш1/2 (60 см)
Арт. X16912172
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип воды
|холодная/горячая
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Угловая
|Нет
- Полимерная гибкая подводка Виткос 14 ВС Г1/2-Ш1/2 (60 см) для водоснабжения (горячая и холодная вода) ДУ-7.
Преимущества
- Легкий, прочный, гибкий, идеальный диэлектрик
- Не гниет, не ржавеет, после размораживания не изменяет своих характеристик
- Шумопоглащающий материал
- Рабочее давление 2,0 МПа
- Отсутствие коррозии, оседания грязи и накипи
- Высокая стойкость к агрессивным средам
- Низкое гидравлическое сопротивление
- Экологически чистый материал