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Гибкая подводка Виткос 14 ВС Г1/2-Г1/2 (80 см)
5.0
2
175 ₽
Подводка для воды
    Гибкая подводка Виткос 14 ВС Г1/2-Г1/2 (80 см)
    Арт. X16912166
    5.0
    2
    Гибкая подводка Виткос 14 ВС Г1/2-Г1/2 (80 см)

      Гибкая подводка Виткос 14 ВС Г1/2-Г1/2 (80 см)

      175 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16912166
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Виткос
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип воды
      		холодная/горячая
      Угловая
      		Нет
      Все характеристики
      175 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полимерная гибкая подводка Виткос 14 ВС Г1/2-Г1/2 (80 см) для водоснабжения (горячая и холодная вода) ДУ-7.

        Преимущества

        • Легкий, прочный, гибкий, идеальный диэлектрик
        • Не гниет, не ржавеет, после размораживания не изменяет своих характеристик
        • Шумопоглащающий материал
        • Рабочее давление 2,0 МПа
        • Отсутствие коррозии, оседания грязи и накипи
        • Высокая стойкость к агрессивным средам
        • Низкое гидравлическое сопротивление
        • Экологически чистый материал