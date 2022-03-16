Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гибкая подводка Виткос ПГ 14 ГС (100 см, Г1/2"-Г1/2")
5.0
1
Найти аналог
Газовая подводка
    Гибкая подводка Виткос ПГ 14 ГС (100 см, Г1/2"-Г1/2")
    Арт. X1691590225
    5.0
    1
    Гибкая подводка Виткос ПГ 14 ГС (100 см, Г1/2"-Г1/2")

      Гибкая подводка Виткос ПГ 14 ГС (100 см, Г1/2"-Г1/2")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691590225
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Виткос
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Угловая
      		Нет
      Резьба
      		внутренняя, наружая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полимерная гибкая подводка Виткос ПГ 14 ГС (100 см) для газовых приборов и устройств ДУ-7.

        Преимущества

        • Легкий, прочный, гибкий, идеальный диэлектрик
        • Не гниет, не ржавеет, после размораживания не изменяет своих характеристик
        • Шумопоглащающий материал
        • Отсутствие коррозии, оседания грязи и накипи
        • Высокая стойкость к агрессивным средам
        • Низкое гидравлическое сопротивление
        • Экологически чистый материал