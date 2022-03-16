Гибкая подводка Виткос ПГ 14 ГС (100 см, Г1/2"-Г1/2")
Арт. X1691590225
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Угловая
|Нет
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Резьба
|внутренняя, наружая
- Полимерная гибкая подводка Виткос ПГ 14 ГС (100 см) для газовых приборов и устройств ДУ-7.
Преимущества
- Легкий, прочный, гибкий, идеальный диэлектрик
- Не гниет, не ржавеет, после размораживания не изменяет своих характеристик
- Шумопоглащающий материал
- Отсутствие коррозии, оседания грязи и накипи
- Высокая стойкость к агрессивным средам
- Низкое гидравлическое сопротивление
- Экологически чистый материал