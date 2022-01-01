Гибкая подводка Виткос ПГ 14 ГС 200см Г1/2-Ш1/2
Арт. X1691590231
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Угловая
|Нет
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Резьба
|внутренняя, наружая
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Тип подводки
|гладкая
- Полимерная гибкая подводка для газовых приборов и устройств, ВИТКОС, 3 слоя (полимер, высокотемпературная полимерная нить, полимерный композит). Цвет: серебристо-серый. Внутренний диаметр трубы - 7 мм, наружный диаметр трубы 14 мм.
Преимущества
- Абсолютный диэлектрик, не требует подключения дополнительных диэлектрических вставок
- Экологически чистый материал