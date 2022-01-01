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Гибкая подводка Виткос ПГ 14 ГС 200см Г1/2-Ш1/2
Найти аналог
Газовая подводка
    Гибкая подводка Виткос ПГ 14 ГС 200см Г1/2-Ш1/2
    Арт. X1691590231
    Гибкая подводка Виткос ПГ 14 ГС 200см Г1/2-Ш1/2

      Гибкая подводка Виткос ПГ 14 ГС 200см Г1/2-Ш1/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691590231

      Характеристики

      Производитель
      		Виткос
      Страна производства
      		Россия
      Угловая
      		Нет
      Резьба
      		внутренняя, наружая
      Тип подводки
      		гладкая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полимерная гибкая подводка для газовых приборов и устройств, ВИТКОС, 3 слоя (полимер, высокотемпературная полимерная нить, полимерный композит). Цвет: серебристо-серый. Внутренний диаметр трубы - 7 мм, наружный диаметр трубы 14 мм.

        Преимущества

        • Абсолютный диэлектрик, не требует подключения дополнительных диэлектрических вставок
        • Экологически чистый материал