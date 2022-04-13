Гибкая труба Ани Пласт K105 (1 1/2"x50)

Преимущества

Пластиковые трубы выдерживают деформацию, что повышает срок их службы.

Материал, из которого они изготовлены, имеет высокие эксплуатационные характеристики.

Внутренняя поверхность изделия абсолютно гладкая, что предотвращает зарастание и накопление частиц внутри трубы.

При необходимости они легко заменяются на новые без демонтажа смежных конструкций.

K105 Гибкая труба Ани-Пласт для сифонов. Гибкие трубы для водоснабжения предназначены для отведения сточной воды в канализацию. Это один из основных элементов коммуникационных систем обеспечения жизнедеятельности как крупных многоквартирных, так и частных загородных домов. Они позволяют значительно экономить пространство и незаменимы для монтажа системы стока в труднодоступных местах: например, для соединения сифона и канализации.