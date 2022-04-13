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Гибкая труба Ани Пласт K105 (1 1/2"x50)
5.0
2
115 ₽
Комплектующие для сифонов
    Гибкая труба Ани Пласт K105 (1 1/2"x50)
    Арт. X169252070107
    5.0
    2
    Гибкая труба Ани Пласт K105 (1 1/2"x50)

      Гибкая труба Ани Пласт K105 (1 1/2"x50)

      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169252070107
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • K105 Гибкая труба Ани-Пласт для сифонов. Гибкие трубы для водоснабжения предназначены для отведения сточной воды в канализацию. Это один из основных элементов коммуникационных систем обеспечения жизнедеятельности как крупных многоквартирных, так и частных загородных домов. Они позволяют значительно экономить пространство и незаменимы для монтажа системы стока в труднодоступных местах: например, для соединения сифона и канализации.

        Преимущества

        • Пластиковые трубы выдерживают деформацию, что повышает срок их службы.
        • Материал, из которого они изготовлены, имеет высокие эксплуатационные характеристики.
        • Внутренняя поверхность изделия абсолютно гладкая, что предотвращает зарастание и накопление частиц внутри трубы.
        • При необходимости они легко заменяются на новые без демонтажа смежных конструкций.