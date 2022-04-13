Гибкая труба Ани Пласт K206 (1 1/4"x40/50, 80 см)

Преимущества

Пластиковые трубы выдерживают деформацию, что повышает срок их службы

Материал, из которого они изготовлены, имеет высокие эксплуатационные характеристики

Внутренняя поверхность изделия абсолютно гладкая, что предотвращает зарастание и накопление частиц внутри трубы

При необходимости они легко заменяются на новые без демонтажа смежных конструкций





Гофрированная труба для наращивания длины разных типов сифонов и монтажа систем отвода сточных вод в канализацию. Не требует постоянной чистки, не подвержена коррозии, легко монтируется. Изготовлена из полипропилена, который устойчив к длительному воздействию воды, не боится загрязнений и бактерий, не накапливает налёт на внутренних стенках. Минимальная длина 400 мм. Максимальная длина 800 мм.