Гибкая труба Ани Пласт K206 (1 1/4"x40/50, 80 см)
Арт. X169252070103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для двойной мойки
|Нет
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Цвет
|белый
- Гофрированная труба для наращивания длины разных типов сифонов и монтажа систем отвода сточных вод в канализацию. Не требует постоянной чистки, не подвержена коррозии, легко монтируется. Изготовлена из полипропилена, который устойчив к длительному воздействию воды, не боится загрязнений и бактерий, не накапливает налёт на внутренних стенках. Минимальная длина 400 мм. Максимальная длина 800 мм.
Преимущества
- Пластиковые трубы выдерживают деформацию, что повышает срок их службы
- Материал, из которого они изготовлены, имеет высокие эксплуатационные характеристики
- Внутренняя поверхность изделия абсолютно гладкая, что предотвращает зарастание и накопление частиц внутри трубы
- При необходимости они легко заменяются на новые без демонтажа смежных конструкций