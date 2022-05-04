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Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050708490, 140x140 мм
4.5
2
385 ₽
Прямоугольные гибкие вставки для вентиляции
    Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050708490, 140x140 мм
    Арт. X699145562
    4.5
    2
    Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050708490, 140x140 мм
    Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050708490, 140x140 мм
    Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050708490, 140x140 мм
    Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050708490, 140x140 мм
      Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050708490, 140x140 мм
      Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050708490, 140x140 мм
      Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050708490, 140x140 мм
      Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050708490, 140x140 мм

      Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050708490, 140x140 мм

      385 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145562
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		170х240х170
      Макс. толщина, мм
      		8
      Все характеристики
      385 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050708490, 140x140 мм предназначена для поглощения колебаний, передающихся от работающего вентилятора на корпус воздуховода. Применяется в вентиляционных системах, перемещающих воздух в интервалах температур от -50°С до +80°С и влажности до 60%.

        Преимущества

        • Материал - сталь оцинкованная, ткань капроновая, пластифицированная
        • Высокая прочность и надежность, способность выдерживать интенсивную эксплуатацию
        • Эффективное снижение уровня шума и вибрации
        • Простота монтажа