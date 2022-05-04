Преимущества

Материал - сталь оцинкованная, ткань капроновая, пластифицированная

Высокая прочность и надежность, способность выдерживать интенсивную эксплуатацию

Эффективное снижение уровня шума и вибрации

Простота монтажа

Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050708490, 140x140 мм предназначена для поглощения колебаний, передающихся от работающего вентилятора на корпус воздуховода. Применяется в вентиляционных системах, перемещающих воздух в интервалах температур от -50°С до +80°С и влажности до 60%.