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Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702640, 175x175 мм
5.0
2
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Прямоугольные гибкие вставки для вентиляции
    Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702640, 175x175 мм
    Арт. X699145121
    5.0
    2
    Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702640, 175x175 мм
    Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702640, 175x175 мм
    Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702640, 175x175 мм
    Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702640, 175x175 мм
      Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702640, 175x175 мм
      Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702640, 175x175 мм
      Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702640, 175x175 мм
      Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702640, 175x175 мм

      Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702640, 175x175 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699145121
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		205х240х205
      Макс. толщина, мм
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прямоугольная гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702640, 175x175 мм предназначена для поглощения колебаний, передающихся от работающего вентилятора на корпус воздуховода. Применяется в вентиляционных системах, перемещающих воздух в интервалах температур от -50°С до +80°С и влажности до 60%.

        Преимущества

        • Материал - сталь оцинкованная, ткань капроновая, пластифицированная
        • Высокая прочность и надежность, способность выдерживать интенсивную эксплуатацию
        • Эффективное снижение уровня шума и вибрации
        • Простота монтажа