Гибкий шлифовальный валик Bosch 1.600.A00.153 (60 мм, зернистость 120)
Арт. X13171320
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Назначение по материалу
|дерево
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Вес, кг
|0.1
- Гибкий шлифовальный валик (60 мм, зернистость 80) Bosch 1600A00152 - принадлежность для шлифователя Bosch PRR 250 ES. Используется для шлифования структурированных и выпуклых поверхностей (ножки столов, поручни, перила). Подходит для работы по древесине, ЛКП на древесине.
Преимущества
- Гибкий шлифовальный валик 60мм, зернистость 120, для шлифования структурированных и выпуклых поверхностей
- Ширина шлифовального валика 60 мм