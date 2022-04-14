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Гибкий шлифовальный валик Bosch 1.600.A00.153 (60 мм, зернистость 120)
4.0
1
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Шлифовальные втулки
    Гибкий шлифовальный валик Bosch 1.600.A00.153 (60 мм, зернистость 120)
    Арт. X13171320
    4.0
    1
    Гибкий шлифовальный валик Bosch 1.600.A00.153 (60 мм, зернистость 120)

      Гибкий шлифовальный валик Bosch 1.600.A00.153 (60 мм, зернистость 120)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171320
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение по материалу
      		дерево
      Вес, кг
      		0.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гибкий шлифовальный валик (60 мм, зернистость 80) Bosch 1600A00152 - принадлежность для шлифователя Bosch PRR 250 ES. Используется для шлифования структурированных и выпуклых поверхностей (ножки столов, поручни, перила). Подходит для работы по древесине, ЛКП на древесине. 

        Преимущества

        • Гибкий шлифовальный валик 60мм, зернистость 120, для шлифования структурированных и выпуклых поверхностей
        • Ширина шлифовального валика 60 мм