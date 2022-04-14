Гибкий шлифовальный валик Bosch 1.600.A00.153 (60 мм, зернистость 120)

Преимущества

Гибкий шлифовальный валик 60мм, зернистость 120, для шлифования структурированных и выпуклых поверхностей

Ширина шлифовального валика 60 мм



Гибкий шлифовальный валик (60 мм, зернистость 80) Bosch 1600A00152 - принадлежность для шлифователя Bosch PRR 250 ES. Используется для шлифования структурированных и выпуклых поверхностей (ножки столов, поручни, перила). Подходит для работы по древесине, ЛКП на древесине.