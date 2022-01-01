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Гибкий вал с вибронаконечником ТСС ВВН 4/50ДУ (дл.4000 мм; диам. 50мм)
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Валы и вибронаконечники
    Гибкий вал с вибронаконечником ТСС ВВН 4/50ДУ (дл.4000 мм; диам. 50мм)
    Арт. tss_1845767
    Гибкий вал с вибронаконечником ТСС ВВН 4/50ДУ (дл.4000 мм; диам. 50мм)

      Гибкий вал с вибронаконечником ТСС ВВН 4/50ДУ (дл.4000 мм; диам. 50мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_1845767

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		вал привода
      Длина, мм
      		4000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Предназначен для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования, а также при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства

        Преимущества

        • Гибкий вал с вибронаконечником маятникового типа
        • Подходит для всех типов бетонной смеси
        • Несколько тысяч вибраций в минуту обеспечивают высокое качество работ
        • Гибкий вал и булава не разъемны
        • Используемый тип соединения разработан для быстрого и надежного соединения вала и привода
        • Гибкий вал сделан из легкого прочного материала для долгой эксплуатации и облегчения работы оператора
        • Совместим с электроприводами: ТСС ЭП