Гибкий вал с вибронаконечником ТСС ВВН 4/50ДУ (дл.4000 мм; диам. 50мм)
Арт. tss_1845767
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|вал привода
|
Длина, мм
|4000
- Предназначен для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования, а также при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства
Преимущества
- Гибкий вал с вибронаконечником маятникового типа
- Подходит для всех типов бетонной смеси
- Несколько тысяч вибраций в минуту обеспечивают высокое качество работ
- Гибкий вал и булава не разъемны
- Используемый тип соединения разработан для быстрого и надежного соединения вала и привода
- Гибкий вал сделан из легкого прочного материала для долгой эксплуатации и облегчения работы оператора
- Совместим с электроприводами: ТСС ЭП