Гибкий вал с вибронаконечником ТСС ВВН 6/35ДУ (дл.6000 мм; диам. 35мм)

Преимущества

Гибкий вал с вибронаконечником маятникового типа

Подходит для всех типов бетонной смеси

Несколько тысяч вибраций в минуту обеспечивают высокое качество работ

Гибкий вал и булава не разъемны

Используемый тип соединения разработан для быстрого и надежного соединения вала и привода

Гибкий вал сделан из легкого прочного материала для долгой эксплуатации и облегчения работы оператора

Совместим с электроприводами: ТСС ЭП

Предназначен для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования, а также при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства