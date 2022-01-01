Гидравлический ленточнопильный колонный станок Stalex GB 4260

Угол пиления заготовок 90°.

Движение рамы – автоматическое.

Регулировка движения рамы – гидравлическое бесступенчатое.

Ручной конвейер для сбора стружки.

Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.

Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно.

Тиски гидравлические.

4 скорости вращения полотна.

Модель Stalex GB 4260 является гидравлическим ленточнопильным станком, колонного двухстоечного типа. Полуавтоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 600 мм и прямоугольной заготовки 600x700 мм под углом 90°. Двухстоечные ленточнопильные станки имеют 2 вертикальные стойки (колонны) по которым перемещается горизонтальная пильная рама, образуя жёсткий замкнутый контур с высокой стабильностью реза. Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию. На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск». Основные элементыНа станках применяются биметаллические пилы марок М42 и М51 размером 41х1,3х6260 мм. Пилы с более твёрдым зубом М51 предназначены для резки заготовок из нержавеющих сталей. Отрезание заготовок на ленточно-отрезных станках необходимо проводить с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), обеспечивающих качественный рез, ресурс пилы и сохранность станка.