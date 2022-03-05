Гидроаккумулятор Джилекс 100 ВП 7103

Преимущества

Корпус агрегата выполнен из стали, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии

Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объема потребляемой воды насосом

Для поверхностных насосов рекомендуется использовать горизонтальные гидроаккумуляторы, для погружных - вертикальные и горизонтальные

Гидроаккумулятор вертикальный с пластиковым фланцем 100 ВП Джилекс 7103 рекомендуется использовать с погружными насосами. Гидроаккумулятор выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс. Для насосов с мощностью до 500 Вт необходимы гидроаккумуляторы емкостью 24 л, до 1 кВт - 50 л, до 1,5 кВт - 100 л.