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Гидроаккумулятор Джилекс 100 ВП 7103
5.0
2
Найти аналог
Гидроаккумуляторы
    Гидроаккумулятор Джилекс 100 ВП 7103
    Арт. X16945151
    5.0
    2
    Гидроаккумулятор Джилекс 100 ВП 7103
    Гидроаккумулятор Джилекс 100 ВП 7103
    Гидроаккумулятор Джилекс 100 ВП 7103
      Гидроаккумулятор Джилекс 100 ВП 7103
      Гидроаккумулятор Джилекс 100 ВП 7103
      Гидроаккумулятор Джилекс 100 ВП 7103

      Гидроаккумулятор Джилекс 100 ВП 7103

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16945151
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		862x450x450
      Длина, мм
      		450
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Гидроаккумулятор вертикальный с пластиковым фланцем 100 ВП Джилекс 7103 рекомендуется использовать с погружными насосами. Гидроаккумулятор выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс. Для насосов с мощностью до 500 Вт необходимы гидроаккумуляторы емкостью 24 л, до 1 кВт - 50 л, до 1,5 кВт - 100 л.

        Преимущества

        • Корпус агрегата выполнен из стали, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии
        • Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объема потребляемой воды насосом
        • Для поверхностных насосов рекомендуется использовать горизонтальные гидроаккумуляторы, для погружных - вертикальные и горизонтальные