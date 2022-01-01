Гидроаккумулятор Джилекс Г 24 7021
Арт. X169116
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|460x300x280
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Высота, мм
|291
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Ширина, мм
|270
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Материал бака
|сталь
- Гидроаккумулятор горизонтальный 24 Г Джилекс 7021 рекомендуется использовать с поверхностными насосами мощностью до 1000 Вт и погружными до 500 Вт, в зависимости от производительности насоса. Оснастка выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс. Корпус и фланец агрегата выполнены из стали, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии.