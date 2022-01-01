Гидроаккумулятор Джилекс Г 24 7021

Гидроаккумулятор горизонтальный 24 Г Джилекс 7021 рекомендуется использовать с поверхностными насосами мощностью до 1000 Вт и погружными до 500 Вт, в зависимости от производительности насоса. Оснастка выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс. Корпус и фланец агрегата выполнены из стали, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии.



