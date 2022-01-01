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Гидроаккумулятор Джилекс Г 24 7021
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Гидроаккумуляторы
    Гидроаккумулятор Джилекс Г 24 7021
    Арт. X169116
    Гидроаккумулятор Джилекс Г 24 7021
    Гидроаккумулятор Джилекс Г 24 7021
      Гидроаккумулятор Джилекс Г 24 7021
      Гидроаккумулятор Джилекс Г 24 7021

      Гидроаккумулятор Джилекс Г 24 7021

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169116

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Габариты, мм
      		460x300x280
      Высота, мм
      		291
      Ширина, мм
      		270
      Материал бака
      		сталь
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гидроаккумулятор горизонтальный 24 Г Джилекс 7021 рекомендуется использовать с поверхностными насосами мощностью до 1000 Вт и погружными до 500 Вт, в зависимости от производительности насоса. Оснастка выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс. Корпус и фланец агрегата выполнены из стали, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии.