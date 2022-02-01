Гидроаккумулятор Джилекс 300 ВП

Преимущества

Корпус из высококачественной стали - 1 мм

Пластиковый фланец

Сменный фланец

Краска с защитой от ультрафиолетовых лучей

Сменная проходная мембрана из эластичного материала

Воздушный клапан для контроля давления

Дополнительные пластиковые ножки в основании металлических

Гидроаккумулятор Джилекс 300ВП (вертикальная компоновка с пластиковым фланцем) имеет объем 300 литров со специальными ножками у основания и рекомендуется для автоматизированных систем водоснабжения с погружными и поверхностными насосами. Зачастую используется для 3 точек водоразбора с мощным насос.