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Гидроаккумулятор Джилекс 300 ВП
5.0
2
Найти аналог
Гидроаккумуляторы
    Гидроаккумулятор Джилекс 300 ВП
    Арт. X16945147
    5.0
    2
    Гидроаккумулятор Джилекс 300 ВП
    Гидроаккумулятор Джилекс 300 ВП
      Гидроаккумулятор Джилекс 300 ВП
      Гидроаккумулятор Джилекс 300 ВП

      Гидроаккумулятор Джилекс 300 ВП

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16945147
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1300x663x661
      Длина, мм
      		663
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гидроаккумулятор Джилекс 300ВП (вертикальная компоновка с пластиковым фланцем) имеет объем 300 литров со специальными ножками у основания и рекомендуется для автоматизированных систем водоснабжения с погружными и поверхностными насосами. Зачастую используется для 3 точек водоразбора с мощным насос.

        Преимущества

        • Корпус из высококачественной стали - 1 мм
        • Пластиковый фланец
        • Сменный фланец
        • Краска с защитой от ультрафиолетовых лучей
        • Сменная проходная мембрана из эластичного материала
        • Воздушный клапан для контроля давления
        • Дополнительные пластиковые ножки в основании металлических