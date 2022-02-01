Гидроаккумулятор Джилекс 300 ВП
Арт. X16945147
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1300x663x661
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Длина, мм
|663
- Гидроаккумулятор Джилекс 300ВП (вертикальная компоновка с пластиковым фланцем) имеет объем 300 литров со специальными ножками у основания и рекомендуется для автоматизированных систем водоснабжения с погружными и поверхностными насосами. Зачастую используется для 3 точек водоразбора с мощным насос.
Преимущества
- Корпус из высококачественной стали - 1 мм
- Пластиковый фланец
- Сменный фланец
- Краска с защитой от ультрафиолетовых лучей
- Сменная проходная мембрана из эластичного материала
- Воздушный клапан для контроля давления
- Дополнительные пластиковые ножки в основании металлических