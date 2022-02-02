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Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГП 7053
4.5
2
Найти аналог
Гидроаккумуляторы
    Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГП 7053
    Арт. X16945158
    4.5
    2
    Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГП 7053
    Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГП 7053
      Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГП 7053
      Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГП 7053

      Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГП 7053

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16945158
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		400x540x360
      Длина, мм
      		540
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Гидроаккумулятор горизонтальный с пластиковым фланцем 50 ГП Джилекс 7053 рекомендуется использовать с поверхностными насосами мощностью до 1 кВт. Гидроаккумулятор выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс. Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объема потребляемой воды насосом. Для поверхностных насосов рекомендуется использовать горизонтальные гидроаккумуляторы, для погружных - вертикальные и горизонтальные. Для насосов с мощностью до 500 Вт необходимы гидроаккумуляторы емкостью 24 л, до 1 кВт - 50 л, до 1,5 кВт - 100 л.

        Преимущества

        • Корпус агрегата выполнен из стали, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии
        • Емкость - 50 л