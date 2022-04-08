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Гидроаккумулятор Джилекс ГП 35 7031
4.5
2
Найти аналог
Гидроаккумуляторы
    Гидроаккумулятор Джилекс ГП 35 7031
    Арт. X169452
    4.5
    2
    Гидроаккумулятор Джилекс ГП 35 7031
    Гидроаккумулятор Джилекс ГП 35 7031
    Гидроаккумулятор Джилекс ГП 35 7031
    Гидроаккумулятор Джилекс ГП 35 7031
    Гидроаккумулятор Джилекс ГП 35 7031
    Гидроаккумулятор Джилекс ГП 35 7031

    Гидроаккумулятор Джилекс ГП 35 7031

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. X169452
    4.5
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Джилекс
    Объем бака, л
    		35
    Высота, мм
    		391
    Длина, мм
    		575
    Ширина, мм
    		377
    Макс. рабочее давление, бар
    		8
    Макс. температура жидкости, °С
    		35
    Способ установки
    		горизонтальный
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Гидроаккумулятор ГП 35 Джилекс 7031 используется совместно с погружными насосами. Выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой гидроаккумулятор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс. Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объема потребляемой воды насосом. Для поверхностных насосов рекомендуется использовать горизонтальные гидроаккумуляторы, для погружных - вертикальные или горизонтальные.

      Преимущества

      • Корпус агрегата выполнен из стали, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии
      • Для насосов с мощностью до 500 Вт необходимы гидроаккумуляторы емкостью 24 л, до 1 кВт - 50 л, до 1.5 кВт - 100 л
      • Имеет пластиковый фланец с резьбовым штуцером с наружной резьбой 1"