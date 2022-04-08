Гидроаккумулятор Джилекс ГП 35 7031
Арт. X169452
Характеристики
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Производитель
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Объем бака, л
|35
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Высота, мм
|391
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Длина, мм
|575
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Ширина, мм
|377
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Макс. рабочее давление, бар
|8
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Макс. температура жидкости, °С
|35
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Способ установки
|горизонтальный
- Гидроаккумулятор ГП 35 Джилекс 7031 используется совместно с погружными насосами. Выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой гидроаккумулятор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс. Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объема потребляемой воды насосом. Для поверхностных насосов рекомендуется использовать горизонтальные гидроаккумуляторы, для погружных - вертикальные или горизонтальные.
Преимущества
- Корпус агрегата выполнен из стали, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии
- Для насосов с мощностью до 500 Вт необходимы гидроаккумуляторы емкостью 24 л, до 1 кВт - 50 л, до 1.5 кВт - 100 л
- Имеет пластиковый фланец с резьбовым штуцером с наружной резьбой 1"