Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100

Преимущества

Корпус и фланец агрегата выполнены из стали, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии, сменная мембрана - из пищевой резины

Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объема потребляемой воды насосом

Гидроаккумулятор ГА-100 Вихрь 68/6/3 рекомендуется использовать со скважинными насосами мощностью до 1,5 кВт. Гидроаккумулятор выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс.