Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100
Арт. О00000013184
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Материал бака
|сталь
|
Для горячей воды
|Нет
- Гидроаккумулятор ГА-100 Вихрь 68/6/3 рекомендуется использовать со скважинными насосами мощностью до 1,5 кВт. Гидроаккумулятор выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс.
Преимущества
- Корпус и фланец агрегата выполнены из стали, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии, сменная мембрана - из пищевой резины
- Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объема потребляемой воды насосом