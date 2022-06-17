Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100В
5.0
2
Найти аналог
Гидроаккумуляторы
    Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100В
    Арт. О00000013341
    5.0
    2
    Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100В
    Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100В
    Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100В
    Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100В
    Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100В
    Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100В
      Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100В
      Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100В
      Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100В
      Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100В
      Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100В
      Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100В

      Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013341
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал бака
      		сталь
      Для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Гидроаккумулятор (гидробак) ВИХРЬ ГА-100В стабилизирует избыточное давление в системе водоснабжения методом принятия на себя дополнительного объема воды. Применяется для сглаживания (компенсации) гидроударов насоса. Он состоит из стального резервуара со сменной мембраной из пищевой резины и имеет пневмоклапан для закачивания сжатого воздуха.

        Преимущества

        • Вертикальное расположение бака позволяет занимать меньшее пространство
        • Литраж бака позволяет подключать более мощные насосы