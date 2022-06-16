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Гидроаккумулятор Вихрь ГА-24
5.0
2
Найти аналог
Гидроаккумуляторы
    Гидроаккумулятор Вихрь ГА-24
    Арт. О00000013127
    5.0
    2
    Гидроаккумулятор Вихрь ГА-24
    Гидроаккумулятор Вихрь ГА-24
    Гидроаккумулятор Вихрь ГА-24
    Гидроаккумулятор Вихрь ГА-24
    Гидроаккумулятор Вихрь ГА-24
    Гидроаккумулятор Вихрь ГА-24
    Гидроаккумулятор Вихрь ГА-24
      Гидроаккумулятор Вихрь ГА-24
      Гидроаккумулятор Вихрь ГА-24
      Гидроаккумулятор Вихрь ГА-24
      Гидроаккумулятор Вихрь ГА-24
      Гидроаккумулятор Вихрь ГА-24
      Гидроаккумулятор Вихрь ГА-24
      Гидроаккумулятор Вихрь ГА-24

      Гидроаккумулятор Вихрь ГА-24

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013127
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал бака
      		сталь
      Для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Гидроаккумулятор ГА-24 Вихрь 68/6/1 рекомендуется использовать со скважинными (до 500 Вт) или поверхностными насосами мощностью до 1 кВт. Гидроаккумулятор выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс.

        Преимущества

        • Корпус и фланец агрегата выполнены из стали, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии, сменная мембрана - из пищевой резины
        • Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объема потребляемой воды насосом