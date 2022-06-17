Гидроаккумулятор ВИХРЬ ГА-80В стабилизирует избыточное давление в системе водоснабжения методом принятия на себя дополнительного объема воды. Применяется для сглаживания (компенсации) гидроударов насоса. Он состоит из стального резервуара со сменной мембраной из пищевой резины и имеет пневмоклапан для закачивания сжатого воздуха.

Преимущества