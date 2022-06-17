Гидроаккумулятор Вихрь ГА-80В
Арт. О00000013369
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал бака
|сталь
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Для горячей воды
|Нет
- Гидроаккумулятор ВИХРЬ ГА-80В стабилизирует избыточное давление в системе водоснабжения методом принятия на себя дополнительного объема воды. Применяется для сглаживания (компенсации) гидроударов насоса. Он состоит из стального резервуара со сменной мембраной из пищевой резины и имеет пневмоклапан для закачивания сжатого воздуха.
Преимущества
- Вертикальное расположение бака позволяет занимать меньшее пространство
- Литраж бака позволяет подключать более мощные насосы