Гидробур горизонтальный AY01H

Преимущества

Регулировка глубины бурения. Длина стандартного шнека составляет 90 см. Допускается установка удлинителей длиной 90 см (удлинители приобретаются отдельно).

Армированный гидравлический шланг. Особо прочный шланг, не повреждается, если Вы наступите на него или уроните тяжелый предмет. Максимальное давление стандартного шланга составляет 175 кг/см2

Компактный размер и малый вес. Позволяют легко перевозить гидравлическое оборудование даже в кузове пикапа, не требуя дополнительных затрат времени и средств для погрузки, разгрузки и перевозки гидравлического комплекта, найма грузового автомобиля

Чистая работа. Работать с гидравлическим оборудованием очень комфортно, - оно не выбрасывает пыль, грязь влагу или масло, поэтому не загрязняет воздух и не пачкает одежду

Направляющие салазки. Облегчают работу, помогают сделать процесс бурения более удобным, ровным и аккуратным

Гидробур горизонтальный Caiman AY01H оптимально подойдет для выполнения бурильных работ при прокладке систем водоснабжения, канализации и газоснабжения.