Гидробур горизонтальный AY01H
Арт. 1128816
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Длина шнека, мм
|900
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Класс товара
|бытовой
- Гидробур горизонтальный Caiman AY01H оптимально подойдет для выполнения бурильных работ при прокладке систем водоснабжения, канализации и газоснабжения.
Преимущества
- Регулировка глубины бурения. Длина стандартного шнека составляет 90 см. Допускается установка удлинителей длиной 90 см (удлинители приобретаются отдельно).
- Армированный гидравлический шланг. Особо прочный шланг, не повреждается, если Вы наступите на него или уроните тяжелый предмет. Максимальное давление стандартного шланга составляет 175 кг/см2
- Компактный размер и малый вес. Позволяют легко перевозить гидравлическое оборудование даже в кузове пикапа, не требуя дополнительных затрат времени и средств для погрузки, разгрузки и перевозки гидравлического комплекта, найма грузового автомобиля
- Чистая работа. Работать с гидравлическим оборудованием очень комфортно, - оно не выбрасывает пыль, грязь влагу или масло, поэтому не загрязняет воздух и не пачкает одежду
- Направляющие салазки. Облегчают работу, помогают сделать процесс бурения более удобным, ровным и аккуратным