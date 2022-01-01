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Гидробур горизонтальный AY01H
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Мотобуры
    Гидробур горизонтальный AY01H
    Арт. 1128816
    Гидробур горизонтальный AY01H

      Гидробур горизонтальный AY01H

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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128816

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Длина шнека, мм
      		900
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гидробур горизонтальный Caiman AY01H оптимально подойдет для выполнения бурильных работ при прокладке систем водоснабжения, канализации и газоснабжения.

        Преимущества

        • Регулировка глубины бурения. Длина стандартного шнека составляет 90 см. Допускается установка удлинителей длиной 90 см (удлинители приобретаются отдельно).
        • Армированный гидравлический шланг. Особо прочный шланг, не повреждается, если Вы наступите на него или уроните тяжелый предмет. Максимальное давление стандартного шланга составляет 175 кг/см2
        • Компактный размер и малый вес. Позволяют легко перевозить гидравлическое оборудование даже в кузове пикапа, не требуя дополнительных затрат времени и средств для погрузки, разгрузки и перевозки гидравлического комплекта, найма грузового автомобиля
        • Чистая работа. Работать с гидравлическим оборудованием очень комфортно, - оно не выбрасывает пыль, грязь влагу или масло, поэтому не загрязняет воздух и не пачкает одежду
        • Направляющие салазки. Облегчают работу, помогают сделать процесс бурения более удобным, ровным и аккуратным