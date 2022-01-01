Гидробур вертикальный Caiman OH01
Арт. 1130417
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|580х385
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Длина шнека, мм
|900
- Гидробур вертикальный Caiman OH01 - применяется для бурения отверстий при возведении столбов для дорожных знаков и освещения, заборов и оград, при установке строительных свай, анкеров, а также для решения других задач, таких как посадка деревьев. Бур диаметром 200 мм. В комплекте шнек и штанга бура.
Преимущества
- Бур может работать с различными сверлами диаметром 38, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400 мм (приобретаются отдельно). Присоединяются сверла очень просто – одним движением руки
- Регулировка глубины бурения
- Армированный гидравлический шланг
- Регулировка направления вращения бура по часовой стрелке или против нее - легко переключается при помощи простого рычага
- Компактный размер и малый вес - позволяют легко перевозить гидравлическое оборудование даже в кузове пикапа, не требуя дополнительных затрат времени и средств для погрузки, разгрузки и перевозки гидравлического комплекта, найма грузового автомобиля
- Работать с гидравлическим оборудованием очень комфортно - оно не выбрасывает пыль, грязь влагу или масло, поэтому не загрязняет воздух и не пачкает одежду
- Телескопическая штанга для фиксирования шнека - значительно облегчает работу при бурении трудного грунта. Рекомендуется использовать для всех буровых работ