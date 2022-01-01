Преимущества

Бур может работать с различными сверлами диаметром 38, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400 мм (приобретаются отдельно). Присоединяются сверла очень просто – одним движением руки

Регулировка глубины бурения

Армированный гидравлический шланг

Регулировка направления вращения бура по часовой стрелке или против нее - легко переключается при помощи простого рычага

Компактный размер и малый вес - позволяют легко перевозить гидравлическое оборудование даже в кузове пикапа, не требуя дополнительных затрат времени и средств для погрузки, разгрузки и перевозки гидравлического комплекта, найма грузового автомобиля

Работать с гидравлическим оборудованием очень комфортно - оно не выбрасывает пыль, грязь влагу или масло, поэтому не загрязняет воздух и не пачкает одежду

Телескопическая штанга для фиксирования шнека - значительно облегчает работу при бурении трудного грунта. Рекомендуется использовать для всех буровых работ

Гидробур вертикальный Caiman OH01 - применяется для бурения отверстий при возведении столбов для дорожных знаков и освещения, заборов и оград, при установке строительных свай, анкеров, а также для решения других задач, таких как посадка деревьев. Бур диаметром 200 мм. В комплекте шнек и штанга бура.