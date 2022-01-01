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Гидробур вертикальный Caiman OH01
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Мотобуры
    Гидробур вертикальный Caiman OH01
    Арт. 1130417
    Гидробур вертикальный Caiman OH01

      Гидробур вертикальный Caiman OH01

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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1130417

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		580х385
      Длина шнека, мм
      		900
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Гидробур вертикальный Caiman OH01 - применяется для бурения отверстий при возведении столбов для дорожных знаков и освещения, заборов и оград, при установке строительных свай, анкеров, а также для решения других задач, таких как посадка деревьев. Бур диаметром 200 мм. В комплекте шнек и штанга бура.

        Преимущества

        • Бур может работать с различными сверлами диаметром 38, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400 мм (приобретаются отдельно). Присоединяются сверла очень просто – одним движением руки
        • Регулировка глубины бурения
        • Армированный гидравлический шланг
        • Регулировка направления вращения бура по часовой стрелке или против нее - легко переключается при помощи простого рычага 
        • Компактный размер и малый вес - позволяют легко перевозить гидравлическое оборудование даже в кузове пикапа, не требуя дополнительных затрат времени и средств для погрузки, разгрузки и перевозки гидравлического комплекта, найма грузового автомобиля
        • Работать с гидравлическим оборудованием очень комфортно - оно не выбрасывает пыль, грязь влагу или масло, поэтому не загрязняет воздух и не пачкает одежду
        • Телескопическая штанга для фиксирования шнека - значительно облегчает работу при бурении трудного грунта. Рекомендуется использовать для всех буровых работ