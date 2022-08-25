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Гидромолоток отбойный BH051
5.0
1
Найти аналог
Пневматические молотки отбойные
    Гидромолоток отбойный BH051
    Арт. 1128356
    5.0
    1
    Гидромолоток отбойный BH051

      Гидромолоток отбойный BH051

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128356
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Франция
      Частота ударов, уд/мин
      		2700
      Сила удара, Дж
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гидромолоток отбойный Caiman BH051 применяется для работ по разрушению легкого бетона, кирпичной кладки, а также отделочных работ. Молот работает от гидравлической станции Caiman, но его можно запитать от другого источника, например, гидросистемы мини-экскаватора. Гидромолот легко использовать как в вертикальном, так и горизонтальном положении.

        Преимущества

        • Новая антивибрационная система
        • Отсутствие ограничений для работы при низких температурах
        • Армированный гидравлический шланг
        • Минимум затрат на обслуживание
        • Легкая конструкция
        • Компактный размер