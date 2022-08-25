Гидромолоток отбойный BH051V

Преимущества

Новая антивибрационная система

Отсутствие ограничений для работы при низких температурах

Армированный гидравлический шланг

Минимум затрат на обслуживание

Легкая конструкция

Компактный размер

Гидромолоток отбойный Caiman BH051V применяется для работ по разрушению легкого бетона, кирпичной кладки, а также отделочных работ. Молот работает от гидравлической станции Caiman, но его можно запитать от другого источника, например, гидросистемы мини-экскаватора. Гидромолот легко использовать как в вертикальном, так и горизонтальном положении.