Гидромолоток отбойный BH161V
Арт. 1128498
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Частота ударов, уд/мин
|1650
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Сила удара, Дж
|70
- Гидромолоток отбойный Caiman BH161V - это универсальная модель для разрушения крепкого бетона, асфальта, железобетона, а также проведения работ по трамбовке. Молот работает от гидравлической станции Caiman, но его можно запитать от другого источника, например, гидросистемы мини-экскаватора.
Преимущества
- Отсутствие ограничений для работы при низких температурах
- Армированный гидравлический шланг
- Минимум затрат на обслуживание
- Легкая конструкция
- Компактный размер