Гидромолоток отбойный BH161V

Гидромолоток отбойный Caiman BH161V - это универсальная модель для разрушения крепкого бетона, асфальта, железобетона, а также проведения работ по трамбовке. Молот работает от гидравлической станции Caiman, но его можно запитать от другого источника, например, гидросистемы мини-экскаватора. Преимущества Отсутствие ограничений для работы при низких температурах Армированный гидравлический шланг Минимум затрат на обслуживание Легкая конструкция Компактный размер