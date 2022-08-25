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Гидромолоток отбойный BH161V
5.0
1
Найти аналог
Пневматические молотки отбойные
    Гидромолоток отбойный BH161V
    Арт. 1128498
    5.0
    1
    Гидромолоток отбойный BH161V

      Гидромолоток отбойный BH161V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128498
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Частота ударов, уд/мин
      		1650
      Сила удара, Дж
      		70
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гидромолоток отбойный Caiman BH161V - это универсальная модель для разрушения крепкого бетона, асфальта, железобетона, а также проведения работ по трамбовке. Молот работает от гидравлической станции Caiman, но его можно запитать от другого источника, например, гидросистемы мини-экскаватора.

          Преимущества

      • Отсутствие ограничений для работы при низких температурах
      • Армированный гидравлический шланг
      • Минимум затрат на обслуживание
      • Легкая конструкция
      • Компактный размер