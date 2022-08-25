Гидромолоток отбойный BH163

Преимущества

Отсутствие ограничений для работы при низких температурах

Армированный гидравлический шланг

Минимум затрат на обслуживание

Компактный размер

Гидромолоток отбойный Caiman BH163 - это универсальная модель для разрушения крепкого бетона, асфальта, железобетона, а также проведения работ по трамбовке. Молот работает от гидравлической станции Caiman, но его можно запитать от другого источника, например, гидросистемы мини-экскаватора.