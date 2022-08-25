Гидромолоток отбойный BH201V

Преимущества

Отсутствие ограничений для работы при низких температурах

Армированный гидравлический шланг

Минимум затрат на обслуживание

Компактный размер

Комплектация

Гидромолоток отбойный

Инструкция

Упаковка

Гидравлический отбойный молоток Caiman BH201V в комплекте с пикой подходит для различных видов работ по разрушению крепкого бетона, асфальта, железобетона или для трамбовки (при использования соответствующих рабочих наконечников). Молот работает от гидравлической станции Caiman, но его можно запитать от другого источника, например, гидросистемы мини-экскаватора, соблюдая требуемые параметры.