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Гидромолоток отбойный BH201V
5.0
1
Найти аналог
Пневматические молотки отбойные
    Гидромолоток отбойный BH201V
    Арт. 1128517
    5.0
    1
    Гидромолоток отбойный BH201V

      Гидромолоток отбойный BH201V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1128517
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Франция
      Частота ударов, уд/мин
      		1200
      Сила удара, Дж
      		110
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гидравлический отбойный молоток Caiman BH201V в комплекте с пикой подходит для различных видов работ по разрушению крепкого бетона, асфальта, железобетона или для трамбовки (при использования соответствующих рабочих наконечников). Молот работает от гидравлической станции Caiman, но его можно запитать от другого источника, например, гидросистемы мини-экскаватора, соблюдая требуемые параметры.

        Преимущества

        • Отсутствие ограничений для работы при низких температурах
        • Армированный гидравлический шланг
        • Минимум затрат на обслуживание
        • Компактный размер

        Комплектация

        • Гидромолоток отбойный 
        • Инструкция
        • Упаковка