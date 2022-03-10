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Гидроуровень со шкалой Сибртех 37048
5.0
2
400 ₽
Гидроуровни (водяные уровни)
    Гидроуровень со шкалой Сибртех 37048
    Арт. Х1316121
    5.0
    2
    Гидроуровень со шкалой Сибртех 37048
    Гидроуровень со шкалой Сибртех 37048
    Гидроуровень со шкалой Сибртех 37048
      Гидроуровень со шкалой Сибртех 37048
      Гидроуровень со шкалой Сибртех 37048
      Гидроуровень со шкалой Сибртех 37048

      Гидроуровень со шкалой Сибртех 37048

      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 620 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1316121
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Длина, м
      		10
      Диаметр шланга, мм
      		8
      Измерительная шкала
      		Да
      Все характеристики
      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 620 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гидроуровень со шкалой Сибртех 37048 используется при определении относительного уровня поверхностей, удаленных друг от друга. Гидроуровень состоит из двух пластмассовых колб с нанесенной на них шкалой и гибким шлангом, соединяющим колбы между собой.

        Преимущества 

        • Надежность конструкции
        • Универсальность применения
        • Измерительная шкала на корпусе колб