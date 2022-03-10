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Гидроуровень со шкалой Сибртех 37054
5.0
2
600 ₽
Гидроуровни (водяные уровни)
    Гидроуровень со шкалой Сибртех 37054
    Арт. Х131623805
    5.0
    2
    Гидроуровень со шкалой Сибртех 37054
    Гидроуровень со шкалой Сибртех 37054
      Гидроуровень со шкалой Сибртех 37054
      Гидроуровень со шкалой Сибртех 37054

      Гидроуровень со шкалой Сибртех 37054

      600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 620 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х131623805
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Длина, м
      		20
      Диаметр шланга, мм
      		8
      Измерительная шкала
      		Да
      Все характеристики
      600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 620 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гидроуровень со шкалой Сибртех 37054 используется при определении относительного уровня поверхностей, удаленных друг от друга. Гидроуровень состоит из двух пластмассовых колб с нанесенной на них шкалой и гибким шлангом, соединяющим колбы между собой.

        Преимущества 

        • Надежность конструкции
        • Универсальность применения
        • Измерительная шкала на корпусе колб