Гидроуровень со шкалой Сибртех 37054
Арт. Х131623805
Характеристики
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Производитель
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Длина, м
|20
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Диаметр шланга, мм
|8
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Измерительная шкала
|Да
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- Гидроуровень со шкалой Сибртех 37054 используется при определении относительного уровня поверхностей, удаленных друг от друга. Гидроуровень состоит из двух пластмассовых колб с нанесенной на них шкалой и гибким шлангом, соединяющим колбы между собой.
Преимущества
- Надежность конструкции
- Универсальность применения
- Измерительная шкала на корпусе колб