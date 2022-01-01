Гильотина электромеханическая Stalex GM 1000, толщина листового металла: 1.5 мм

Гильотины данной серии осуществляют резку металлических листов и полос толщиной до 1,5 мм. Они оснащены электроприводом верхнего ножа, поддерживающим устройством и выдвижным столом.

Управление работой станка может производиться ножными переключателями – педалями.

В моделях STALEX GM предусмотрена возможность программирования оборудования на изготовление заготовок требуемых размеров.

Ограничитель глубины подачи - 500 мм.

Максимальное число резов в минуту - 35.

Передние удлинители - 350 мм.

Легкие в обслуживании и эксплуатации, высоконадежные и долговечные гильотины электромеханического типа STALEX GM обеспечат высокую производительность предприятию, изготавливающему металлоизделия. Особенности и преимущества: