Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гильотина электромеханическая Stalex GM 1250, толщина листового металла: 1.25 мм
Найти аналог
Электромеханические гильотины
    Гильотина электромеханическая Stalex GM 1250, толщина листового металла: 1.25 мм
    Арт. stalex_4559
    Гильотина электромеханическая Stalex GM 1250, толщина листового металла: 1.25 мм

      Гильотина электромеханическая Stalex GM 1250, толщина листового металла: 1.25 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_4559

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Рабочая длина, мм
      		1250
      Макс. толщина листового металла, мм
      		1.25
      Габариты, мм
      		1700х1350х1200
      Вес, кг
      		561
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Легкие в обслуживании и эксплуатации, высоконадежные и долговечные гильотины электромеханического типа STALEX GM обеспечат высокую производительность предприятию, изготавливающему металлоизделия. Особенности и преимущества:
        • Гильотины данной серии осуществляют резку металлических листов и полос толщиной до 1,5 мм. Они оснащены электроприводом верхнего ножа, поддерживающим устройством и выдвижным столом.
        • Управление работой станка может производиться ножными переключателями – педалями.
        • В моделях STALEX GM предусмотрена возможность программирования оборудования на изготовление заготовок требуемых размеров.
        • Ограничитель глубины подачи - 500 мм.
        • Максимальное число резов в минуту - 35.
        • Передние удлинители - 350 мм.