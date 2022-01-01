Гильотина электромеханическая Stalex GM 2000, толщина металла: 1.25 мм
Арт. stalex_177
Характеристики
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Производитель
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Рабочая длина, мм
|2050
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Макс. толщина листового металла, мм
|1.25
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Габариты, мм
|2400x750x1025
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Вес, кг
|670
- Легкие в обслуживании и эксплуатации, высоконадежные и долговечные гильотины электромеханического типа STALEX GM обеспечат высокую производительность предприятию, изготавливающему металлоизделия. Особенности и преимущества:
- Гильотины данной серии осуществляют резку металлических листов и полос толщиной до 1,5 мм. Они оснащены электроприводом верхнего ножа, поддерживающим устройством и выдвижным столом.
- Управление работой станка может производиться ножными переключателями – педалями.
- В моделях STALEX GM предусмотрена возможность программирования оборудования на изготовление заготовок требуемых размеров.
- Ограничитель глубины подачи - 500 мм.
- Максимальное число резов в минуту - 35.
- Передние удлинители - 350 мм.