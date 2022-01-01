Гильотина электромеханическая Stalex Q11-2x2050, толщина металла: 3 мм

Механический задний упор имеет счётчик длины;

Простая и быстрая регулировка зазора между ножами;

Верхний и нижний нож имеют двухстороннюю заточку;

Ножная педаль, позволяет оператору мобильно управлять гильотиной, одновременно работая с подачей листа;

Два режима резки при нажатии на ножную педаль – разовая и автоматическая;

Рабочий ход ограничен движением хода кривошипно-шатунного механизма и не регулируется;

Предварительный прижим материала перед моментом резки (прижим имеет резиновую вставку);

Расстояние от заднего упора до линии реза (съёмный упор) – 630мм;

Ширина рабочего стола – 400мм;

Длина передних удлинителей – 590мм;

Количество передних удлинителей 1250/2050 – 2шт/3шт;

Количество мест для установки передних удлинителей – 1250/2050 – 4 положения/5 положений;

Боковой упор для фиксации листа по 90°;

Освещение рабочего стола.

Гильотина электромеханическая Stalex Q11 разработана для резки металлического листа и тонких пластин. Широко используется в автомобильной, кораблестроительной отрасли и строительстве. Режущие ножи имеют две рабочие кромки, что значительно увеличивает срок их эксплуатации до первой шлифовки. Прижим листа выполняется автоматически перед резкой. Задний упор имеет точную ручную регулировку, что позволяет быстро настроить задний упор и установить необходимую ширину резки. Данный тип станка оборудован понижающим приводом. Малое колесо цепной передачи, находящееся на моторе с регулируемой скоростью, вращает большое колесо и заставляет вращаться колесо эксцентриситетного соединения. Основные части, такие, как корпус станка, корпус верхнего ножа, рабочий стол станка и прочие, имеют сварную конструкцию и выполнены из стали - обеспечивая долговечность и надёжность оборудования. Станок обладает высокой работоспособностью, выполнен в оригинальном дизайне и отвечает требованиям безопасности благодаря системе защиты отключения. Особенности и преимущества: