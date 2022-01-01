Гильотина электромеханическая Stalex Q11-2х2550NC

Работа станка осуществляется через PLC контроллер, ориентированный на работу в промышленном производстве (через ввод сигналов датчиков и вывод сигналов на исполнительные механизмы).

Подсвечиваемая рабочая зона (лазерной линией реза не комплектуется).

Переносная ножная педаль, позволяет оператору мобильно управлять гильотиной, одновременно работая с подачей листа.

Верхний и нижний нож имеют двустороннюю заточку.

Цифровая система управления.

Задняя защита с блокировкой.

Счётчик кол-ва резов отображается на NC дисплее.

Пневматическая система поддержки листа.

Линейный рабочий стол с шариковыми опорами.

Моторизированный задний упор с возможностью ручной тонкой настройки.

Движение моторизированного заднего упора задаётся и отображается на NC дисплее.

Длина хода заднего моторизированного упора 630мм (увеличение длины упора до 1000мм конструктивно невозможно).

Простая и быстрая регулировка зазора между ножами.

Рабочий ход ограничен движением хода кривошипно-шатунного механизма и не регулируется.

Предварительная система прижима материала перед моментом резки имеет резиновое уплотнение.

Ширина (глубина) рабочего стола до линии реза – 395мм (увеличение глубины раб. стола конструктивно невозможно).

Длина передних удлинителей до режущих ножей (вкл. рабочий стол) – 600мм.

Боковой упор для фиксации листа по 90°

Счётчик кол-ва резов.

Упор для листа 90°.

Пневматическая опора.

Ножная педаль.

Линейный рабочий стол с шариковыми опорами.

Подсвечиваемая рабочая зона.

Комплектация к станку.

Электрошкаф.

Предварительная система прижима материала перед моментом резки имеет резиновое уплотнение.

Узел регулировки зазора между ножами + стопоры.

Моторизированный задний упор с возможностью ручной тонкой настройки.

NC дисплей.

Задняя защита с блокировкой.

Компактный высокопроизводительный станок предназначен для резки кровельного металла, алюминия, меди, латуни, пластика в строительных, монтажных предприятиях и производствах различной сложности. Станок оснащен качественными долговечными ножами из инструментальной легированной стали 9CrSi (российский аналог 9ХС), с твёрдостью закалки 56-60 HRC, с 2 режущими кромками на верхнем и нижнем ножах, толщина ножа 12мм. Кривошипно-шатунный механизм позволяет работать с высокой скоростью резки – до 30 циклов/минуту (в зависимости от толщины и материала. Особенности и преимущества:Основные элементы: