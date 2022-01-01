Гильотина электромеханическая Stalex Q11-3x1250A

Механический задний упор имеет счётчик длины.

Простая и быстрая регулировка зазора между ножами.

Верхний и нижний нож имеют двухстороннюю заточку.

Ножная педаль позволяет оператору мобильно управлять гильотиной, одновременно работая с подачей листа.

Два режима резки при нажатии на ножную педаль – разовая и автоматическая.

Рабочий ход ограничен движением хода кривошипно-шатунного механизма и не регулируется.

Предварительный прижим материала перед моментом резки (прижим имеет резиновую вставку).

Расстояние от заднего упора до линии реза (съёмный упор) – 635мм.

Ширина рабочего стола – 400мм.

Длина передних удлинителей – 590мм.

Количество передних удлинителей – 2шт.

Количество мест для установки передних удлинителей – 1250 – 4 положения.

Боковой упор для фиксации листа по 90°.

Освещение рабочего стола.

Лист улавливается с помощью пневматической системы поддержки листа.

Передний листовой поддон-накопитель для заготовок небольшой ширины.

Световая задняя система безопасности предотвращающая доступ человека во время работы станка, в зону резания с внутренней стороны станка.

Передняя сторона станка имеет защитный щиток предотвращающая случайный доступ в зону резания.

Гильотина электромеханическая Stalex Q11 разработана для резки металлического листа и тонких пластин. Широко используется в автомобильной, кораблестроительной отрасли и строительстве. Режущие ножи имеют две рабочие кромки, что значительно увеличивает срок их эксплуатации до первой шлифовки. Прижим листа выполняется автоматически перед резкой. Задний упор имеет точную ручную регулировку, что позволяет быстро настроить задний упор и установить необходимую ширину резки. Лист улавливается с помощью пневматической системы поддержки листа. Передний листовой подлон-накопитель. Световая задняя система безопасности предотвращающая доступ человека во время работы станка, в зону резания с внутренней стороны станка. Передняя сторона станка имеет защитный щиток предотвращающая случайный доступ в зону резания. Данный тип станка оборудован понижающим приводом. Малое колесо цепной передачи, находящееся на моторе с регулируемой скоростью, вращает большое колесо и заставляет вращаться колесо эксцентриситетного соединения. Особенности и преимущества: