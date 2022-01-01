Гильотина электромеханическая Stalex Q11-3x1500

Механический задний упор для точного позиционирования имеет счётчик длины.

Простая и быстрая регулировка зазора между ножами.

Верхний и нижний нож имеют четырехстороннюю заточку.

Ножной рычаг (ножная педаль от модели Q11-4x2000) позволяет оператору мобильно управлять гильотиной, одновременно работая с подачей листа.

Рабочий ход ограничен движением хода кривошипно-шатунного механизма и не регулируется.

Предварительный прижим материала перед моментом резки (прижимные пальцы имеют резиновую вставку).

Расстояние от заднего упора до линии реза (съёмный упор) – 350мм (500мм для модели Q11-4x2000/2500/3200).

Ширина рабочего стола до линии реза – 430мм.

Длина передних удлинителей – 382мм.

Количество передних удлинителей 1300; 1500; 2000; 2500/3200 – 2шт/3шт.

Боковой упор для фиксации листа по 90°.

Компактный высокопроизводительный станок предназначен для резки кровельного металла, алюминия, меди, латуни, пластика в строительных, монтажных предприятиях и производствах различной сложности. Станок оснащен качественными долговечными ножами из инструментальной легированной стали 9CrSi, с твёрдостью закалки 45-50 HRC, с 4 режущими кромками на верхнем и нижнем ножах, толщина ножа 18мм. Кривошипно-шатунный механизм позволяет работать с высокой скоростью резки – до 20 циклов/минуту (в зависимости от толщины и материала), без перегрева станка (и дополнительным временем на его охлаждение), а также более низким потреблением энергии. Особенности и преимущества: