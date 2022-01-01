Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гильотина электромеханическая Stalex Q11-3x1500
Найти аналог
Электромеханические гильотины
    Гильотина электромеханическая Stalex Q11-3x1500
    Арт. stalex_11187
    Гильотина электромеханическая Stalex Q11-3x1500

      Гильотина электромеханическая Stalex Q11-3x1500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_11187

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Мощность, кВт
      		3
      Рабочая длина, мм
      		1500
      Макс. толщина листового металла, мм
      		3
      Габариты, мм
      		2400x1300x1440
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компактный высокопроизводительный станок предназначен для резки кровельного металла, алюминия, меди, латуни, пластика в строительных, монтажных предприятиях и производствах различной сложности. Станок оснащен качественными долговечными ножами из инструментальной легированной стали 9CrSi, с твёрдостью закалки 45-50 HRC, с 4 режущими кромками на верхнем и нижнем ножах, толщина ножа 18мм. Кривошипно-шатунный механизм позволяет работать с высокой скоростью резки – до 20 циклов/минуту (в зависимости от толщины и материала), без перегрева станка (и дополнительным временем на его охлаждение), а также более низким потреблением энергии. Особенности и преимущества:
        • Механический задний упор для точного позиционирования имеет счётчик длины.
        • Простая и быстрая регулировка зазора между ножами.
        • Верхний и нижний нож имеют четырехстороннюю заточку.
        • Ножной рычаг (ножная педаль от модели Q11-4x2000) позволяет оператору мобильно управлять гильотиной, одновременно работая с подачей листа.
        • Рабочий ход ограничен движением хода кривошипно-шатунного механизма и не регулируется. 
        • Предварительный прижим материала перед моментом резки (прижимные пальцы имеют резиновую вставку).
        • Расстояние от заднего упора до линии реза (съёмный упор) – 350мм (500мм для модели Q11-4x2000/2500/3200).
        • Ширина рабочего стола до линии реза – 430мм.
        • Длина передних удлинителей – 382мм.
        • Количество передних удлинителей 1300; 1500; 2000; 2500/3200 – 2шт/3шт. 
        • Боковой упор для фиксации листа по 90°.