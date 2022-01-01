Гильотина электромеханическая Stalex Q11-4х2550NC
Арт. stalex_18255
Характеристики
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Производитель
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Мощность, кВт
|7.5
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Рабочая длина, мм
|2550
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Макс. толщина листового металла, мм
|4
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Вес, кг
|2550
- Компактный высокопроизводительный станок предназначен для резки кровельного металла, алюминия, меди, латуни, пластика в строительных, монтажных предприятиях и производствах различной сложности. Станок оснащен качественными долговечными ножами из инструментальной легированной стали 9CrSi (российский аналог 9ХС), с твёрдостью закалки 56-60 HRC, с 2 режущими кромками на верхнем и нижнем ножах, толщина ножа 12мм. Кривошипно-шатунный механизм позволяет работать с высокой скоростью резки – до 30 циклов/минуту (в зависимости от толщины и материала. Особенности и преимущества:
- Работа станка осуществляется через PLC контроллер, ориентированный на работу в промышленном производстве (через ввод сигналов датчиков и вывод сигналов на исполнительные механизмы).
- Подсвечиваемая рабочая зона (лазерной линией реза не комплектуется).
- Переносная ножная педаль, позволяет оператору мобильно управлять гильотиной, одновременно работая с подачей листа.
- Верхний и нижний нож имеют двустороннюю заточку.
- Цифровая система управления.
- Задняя защита с блокировкой.
- Счётчик кол-ва резов отображается на NC дисплее.
- Пневматическая система поддержки листа.
- Линейный рабочий стол с шариковыми опорами.
- Моторизированный задний упор с возможностью ручной тонкой настройки.
- Движение моторизированного заднего упора задаётся и отображается на NC дисплее.
- Длина хода заднего моторизированного упора 630мм (увеличение длины упора до 1000мм конструктивно невозможно).
- Простая и быстрая регулировка зазора между ножами.
- Рабочий ход ограничен движением хода кривошипно-шатунного механизма и не регулируется.
- Предварительная система прижима материала перед моментом резки имеет резиновое уплотнение.
- Ширина (глубина) рабочего стола до линии реза – 403 мм (увеличение глубины раб. стола конструктивно невозможно).
- Длина передних удлинителей до режущих ножей (вкл. рабочий стол) – 657 мм.
- Боковой упор для фиксации листа по 90°.
- Счётчик кол-ва резов.
- Упор для листа 90°.
- Пневматическая опора.
- Ножная педаль.
- Линейный рабочий стол с шариковыми опорами.
- Подсвечиваемая рабочая зона.
- Комплектация к станку.
- Электрошкаф.
- Предварительная система прижима материала перед моментом резки имеет резиновое уплотнение.
- Узел регулировки зазора между ножами + стопоры.
- Моторизированный задний упор с возможностью ручной тонкой настройки.
- NC дисплей.
- Задняя защита с блокировкой.