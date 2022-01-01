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Гильотина электромеханическая Stalex Q11-4х2550NC
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Электромеханические гильотины
    Гильотина электромеханическая Stalex Q11-4х2550NC
    Арт. stalex_18255
    Гильотина электромеханическая Stalex Q11-4х2550NC

      Гильотина электромеханическая Stalex Q11-4х2550NC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_18255

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Мощность, кВт
      		7.5
      Рабочая длина, мм
      		2550
      Макс. толщина листового металла, мм
      		4
      Вес, кг
      		2550
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компактный высокопроизводительный станок предназначен для резки кровельного металла, алюминия, меди, латуни, пластика в строительных, монтажных предприятиях и производствах различной сложности. Станок оснащен качественными долговечными ножами из инструментальной легированной стали 9CrSi (российский аналог 9ХС), с твёрдостью закалки 56-60 HRC, с 2 режущими кромками на верхнем и нижнем ножах, толщина ножа 12мм. Кривошипно-шатунный механизм позволяет работать с высокой скоростью резки – до 30 циклов/минуту (в зависимости от толщины и материала. Особенности и преимущества:
        • Работа станка осуществляется через PLC контроллер, ориентированный на работу в промышленном производстве (через ввод сигналов датчиков и вывод сигналов на исполнительные механизмы).
        • Подсвечиваемая рабочая зона (лазерной линией реза не комплектуется).
        • Переносная ножная педаль, позволяет оператору мобильно управлять гильотиной, одновременно работая с подачей листа.
        • Верхний и нижний нож имеют двустороннюю заточку.
        • Цифровая система управления.
        • Задняя защита с блокировкой.
        • Счётчик кол-ва резов отображается на NC дисплее.
        • Пневматическая система поддержки листа.
        • Линейный рабочий стол с шариковыми опорами.
        • Моторизированный задний упор с возможностью ручной тонкой настройки.
        • Движение моторизированного заднего упора задаётся и отображается на NC дисплее.
        • Длина хода заднего моторизированного упора 630мм (увеличение длины упора до 1000мм конструктивно невозможно).
        • Простая и быстрая регулировка зазора между ножами.
        • Рабочий ход ограничен движением хода кривошипно-шатунного механизма и не регулируется.
        • Предварительная система прижима материала перед моментом резки имеет резиновое уплотнение.
        • Ширина (глубина) рабочего стола до линии реза – 403 мм (увеличение глубины раб. стола конструктивно невозможно).
        • Длина передних удлинителей до режущих ножей (вкл. рабочий стол) – 657 мм.
        • Боковой упор для фиксации листа по 90°.
        Основные элементы:
        • Счётчик кол-ва резов.
        • Упор для листа 90°.
        • Пневматическая опора.
        • Ножная педаль.
        • Линейный рабочий стол с шариковыми опорами.
        • Подсвечиваемая рабочая зона.
        • Комплектация к станку.
        • Электрошкаф.
        • Предварительная система прижима материала перед моментом резки имеет резиновое уплотнение.
        • Узел регулировки зазора между ножами + стопоры.
        • Моторизированный задний упор с возможностью ручной тонкой настройки.
        • NC дисплей.
        • Задняя защита с блокировкой.