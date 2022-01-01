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Гильотина электромеханическая Stalex SBJB 2x1300
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Электромеханические гильотины
    Гильотина электромеханическая Stalex SBJB 2x1300
    Арт. stalex_1623
    Гильотина электромеханическая Stalex SBJB 2x1300

      Гильотина электромеханическая Stalex SBJB 2x1300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_1623

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Мощность, кВт
      		3
      Рабочая длина, мм
      		1300
      Макс. толщина листового металла, мм
      		2
      Габариты, мм
      		2015х1500х1300
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гильотины электромеханические Stalex SBJB — предназначены для раскроя листового металла средней толщины, а именно выполнения прямолинейных резов. Широко используются в производстве воздуховодов, комплектующих водосточных систем, доборных элементов кровли и строительстве.
        • Основное назначение - рубка листового материала в заготовительном производстве
        • Основное преимущество гильотины Stalex SBJB состоит в том, что в момент реза, давление на разрезаемый материал производится не по всей длине реза, что снижает требуемое усилие – благодаря косому подвижному ножу, двигающемуся в одной плоскости без изменения угла наклона.
        • Для удержания материала во время реза, гильотины Stalex SBJB имеют автоматический прижим для фиксации заготовки, который снижает эффект вытягивания материала из под ножа и рез получается ровнее.
        • Стальная станина обеспечивает долговечную и надежную эксплуатацию оборудования.
        • Гильотина оснащена задним упором с точной ручной регулировкой, что обеспечивает высокую повторяемость и точность реза.
        • На подающем столе станка есть направляющая для реза заготовки на 90 градусов.
        Особенности и преимущества:
        • Автоматический прижим для фиксации заготовки.
        • Упор с механической регулировкой.
        • Стальная станина.
        • Управление при помощи ножной педали.
        • Макс. ширина листа 1300 мм.