Гильотина электромеханическая Stalex SBJB 3x1300
Арт. stalex_1624
Характеристики
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Производитель
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Мощность, кВт
|3
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Рабочая длина, мм
|1300
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Макс. толщина листового металла, мм
|3
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Габариты, мм
|2115х1500х1300
- Гильотины электромеханические Stalex SBJB — предназначены для раскроя листового металла средней толщины, а именно выполнения прямолинейных резов. Широко используются в производстве воздуховодов, комплектующих водосточных систем, доборных элементов кровли и строительстве.
- Основное назначение - рубка листового материала в заготовительном производстве
- Основное преимущество гильотины Stalex SBJB состоит в том, что в момент реза, давление на разрезаемый материал производится не по всей длине реза, что снижает требуемое усилие – благодаря косому подвижному ножу, двигающемуся в одной плоскости без изменения угла наклона.
- Для удержания материала во время реза, гильотины Stalex SBJB имеют автоматический прижим для фиксации заготовки, который снижает эффект вытягивания материала из под ножа и рез получается ровнее.
- Стальная станина обеспечивает долговечную и надежную эксплуатацию оборудования.
- Гильотина оснащена задним упором с точной ручной регулировкой, что обеспечивает высокую повторяемость и точность реза.
- На подающем столе станка есть направляющая для реза заготовки на 90 градусов.
- Автоматический прижим для фиксации заготовки.
- Упор с механической регулировкой.
- Стальная станина.
- Управление при помощи ножной педали.
- Макс. ширина листа 1300 мм.