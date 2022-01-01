Гильотина электромеханическая Stalex SBJB 3x1300

Основное назначение - рубка листового материала в заготовительном производстве

Основное преимущество гильотины Stalex SBJB состоит в том, что в момент реза, давление на разрезаемый материал производится не по всей длине реза, что снижает требуемое усилие – благодаря косому подвижному ножу, двигающемуся в одной плоскости без изменения угла наклона.

Для удержания материала во время реза, гильотины Stalex SBJB имеют автоматический прижим для фиксации заготовки, который снижает эффект вытягивания материала из под ножа и рез получается ровнее.

Стальная станина обеспечивает долговечную и надежную эксплуатацию оборудования.

Гильотина оснащена задним упором с точной ручной регулировкой, что обеспечивает высокую повторяемость и точность реза.

На подающем столе станка есть направляющая для реза заготовки на 90 градусов.

Автоматический прижим для фиксации заготовки.

Упор с механической регулировкой.

Стальная станина.

Управление при помощи ножной педали.

Макс. ширина листа 1300 мм.

Гильотины электромеханические Stalex SBJB — предназначены для раскроя листового металла средней толщины, а именно выполнения прямолинейных резов. Широко используются в производстве воздуховодов, комплектующих водосточных систем, доборных элементов кровли и строительстве.Особенности и преимущества: