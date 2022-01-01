Гильотина электромеханическая гидравлическая Stalex THS 1320, толщина: 2.5 мм

Основное преимущество гидравлических станков в плавности работы и запуска. Любые вибрации при эксплуатации исключены за счет полностью сварной конструкции из высокопрочной стали.

В стандартный комплект входит ручной калибровочный задний упор.

Гильотины STALEX THS выполнены в соответствии со всеми требованиями безопасности, имеют современный внешний вид.

Гидравлический станок STALEX THS отличается высокой надежностью и прочностью, способен осуществлять резку листов металла толщиной до 4 мм. Особенности и преимущества: