Гильотина электромеханическая гидравлическая Stalex THS 1320, толщина: 2.5 мм
Арт. stalex_301
Характеристики
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Производитель
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Мощность, кВт
|2.2
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Рабочая длина, мм
|1320
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Макс. толщина листового металла, мм
|2.5
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Габариты, мм
|1720x830x1300
- Гидравлический станок STALEX THS отличается высокой надежностью и прочностью, способен осуществлять резку листов металла толщиной до 4 мм. Особенности и преимущества:
- Основное преимущество гидравлических станков в плавности работы и запуска. Любые вибрации при эксплуатации исключены за счет полностью сварной конструкции из высокопрочной стали.
- В стандартный комплект входит ручной калибровочный задний упор.
- Гильотины STALEX THS выполнены в соответствии со всеми требованиями безопасности, имеют современный внешний вид.