Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гильотина гидравлическая Stalex THS 1320, толщина: 4 мм
Найти аналог
Электромеханические гильотины
    Гильотина гидравлическая Stalex THS 1320, толщина: 4 мм
    Арт. stalex_302
    Гильотина гидравлическая Stalex THS 1320, толщина: 4 мм

      Гильотина гидравлическая Stalex THS 1320, толщина: 4 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_302

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Мощность, кВт
      		4
      Рабочая длина, мм
      		1320
      Макс. толщина листового металла, мм
      		4
      Габариты, мм
      		2020x1040x1600
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гидравлический станок STALEX THS отличается высокой надежностью и прочностью, способен осуществлять резку листов металла толщиной до 4 мм. Особенности и преимущества:
        • Основное преимущество гидравлических станков в плавности работы и запуска. Любые вибрации при эксплуатации исключены за счет полностью сварной конструкции из высокопрочной стали.
        • В стандартный комплект входит ручной калибровочный задний упор.
        • Гильотины STALEX THS выполнены в соответствии со всеми требованиями безопасности, имеют современный внешний вид.