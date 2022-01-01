Гильотина гидравлическая Stalex THS 2030, толщина листового металла: 4 мм
Арт. stalex_304
Характеристики
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Производитель
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Мощность, кВт
|4
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Рабочая длина, мм
|2030
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Макс. толщина листового металла, мм
|4
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Габариты, мм
|2730x1040x1600
- Гидравлический станок STALEX THS отличается высокой надежностью и прочностью, способен осуществлять резку листов металла толщиной до 4 мм. Особенности и преимущества:
- Основное преимущество гидравлических станков в плавности работы и запуска. Любые вибрации при эксплуатации исключены за счет полностью сварной конструкции из высокопрочной стали.
- В стандартный комплект входит ручной калибровочный задний упор.
- Гильотины STALEX THS выполнены в соответствии со всеми требованиями безопасности, имеют современный внешний вид.