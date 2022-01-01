Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гильотина ножная электромеханическая Stalex Q01-0.8X2500, толщина: 0.8 мм
Найти аналог
Электромеханические гильотины
    Гильотина ножная электромеханическая Stalex Q01-0.8X2500, толщина: 0.8 мм
    Арт. stalex_65
    Гильотина ножная электромеханическая Stalex Q01-0.8X2500, толщина: 0.8 мм

      Гильотина ножная электромеханическая Stalex Q01-0.8X2500, толщина: 0.8 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_65

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Рабочая длина, мм
      		250
      Макс. толщина листового металла, мм
      		0.8
      Вес, кг
      		595
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Механические гильотины Stalex Q01 предназначены для резки листового материала из стали, цветных металлов и их сплавов. Идеально подходят для кровельных и жестяных работ. Принцип действия основан на рубящем движения плоского косого ножа, приводимого в движение механическим приводом. Особенности:
        • полностью сварная стальная конструкция;
        • высокая режущая способность, снижающая трудозатраты;
        • ножи из высокоуглеродистой стали;
        • ограничитель глубины подачи материала в стандартной комплектации – 400мм;
        • направляющие ограничителя глубины подачи листа (упора) имеют мерные линейки;
        • предварительный зажим материала;
        • дополнительная поддержка под лист – 300мм;
        • три мерные линейки на рабочем столе;
        • боковые рычаги с двумя рукоятками каждый;
        • регулировка зазора между ножами (с двух сторон).