Гильотина ножная электромеханическая Stalex Q01-0.8X2500, толщина: 0.8 мм

полностью сварная стальная конструкция;

высокая режущая способность, снижающая трудозатраты;

ножи из высокоуглеродистой стали;

ограничитель глубины подачи материала в стандартной комплектации – 400мм;

направляющие ограничителя глубины подачи листа (упора) имеют мерные линейки;

предварительный зажим материала;

дополнительная поддержка под лист – 300мм;

три мерные линейки на рабочем столе;

боковые рычаги с двумя рукоятками каждый;

регулировка зазора между ножами (с двух сторон).

Механические гильотины Stalex Q01 предназначены для резки листового материала из стали, цветных металлов и их сплавов. Идеально подходят для кровельных и жестяных работ. Принцип действия основан на рубящем движения плоского косого ножа, приводимого в движение механическим приводом. Особенности: