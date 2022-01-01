Гильотина ножная электромеханическая Stalex Q01-0.8X2500, толщина: 0.8 мм
Арт. stalex_65
Характеристики
|
Производитель
|
Рабочая длина, мм
|250
|
Макс. толщина листового металла, мм
|0.8
|
Вес, кг
|595
- Механические гильотины Stalex Q01 предназначены для резки листового материала из стали, цветных металлов и их сплавов. Идеально подходят для кровельных и жестяных работ. Принцип действия основан на рубящем движения плоского косого ножа, приводимого в движение механическим приводом. Особенности:
- полностью сварная стальная конструкция;
- высокая режущая способность, снижающая трудозатраты;
- ножи из высокоуглеродистой стали;
- ограничитель глубины подачи материала в стандартной комплектации – 400мм;
- направляющие ограничителя глубины подачи листа (упора) имеют мерные линейки;
- предварительный зажим материала;
- дополнительная поддержка под лист – 300мм;
- три мерные линейки на рабочем столе;
- боковые рычаги с двумя рукоятками каждый;
- регулировка зазора между ножами (с двух сторон).