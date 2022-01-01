Гильотина ножная Stalex Q01-1.2x2500B

полностью сварная стальная конструкция;

прижим фиксирует лист перед моментом рубки;

упор для фиксации листа по двум сторонам станка (2 места);

высокая режущая способность (угол наклона лезвия – около 5 );

ножи из высокоуглеродистой стали;

передние удлинители – 625 мм в стандартной комплектации (2 удлинителя, 4 позиции для установки удлинителей);

ограничитель глубины подачи материала – до 800мм в стандартной комплектации;

узел регулировки зазора между ножами (салазки + упор);

простая регулировка положения ножной педали;

регулировка прогиба ножа и/или середины балки для увеличенной жёсткости (усилитель жёсткости).

Полностью сварная конструкция данной гильотины чрезвычайно устойчивая и надежная. При использовании станка на производстве можно достичь значительного снижения трудозатрат за счет отличных режущих качеств оборудования и несложного управления. Модель оснащена резаками из высокоуглеродистой стали и механизмом надежного прижима листа. Гильотина имеет ограничитель глубины подачи заготовки до 800 мм и ножную педаль. Особенности и преимущества: