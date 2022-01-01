Гильотина ножная Stalex Q01-1.2x2500B
Арт. stalex_5946
Характеристики
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Производитель
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Рабочая длина, мм
|2500
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Макс. толщина листового металла, мм
|1.2
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Габариты, мм
|3000х600х1200
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Вес, кг
|740
- Полностью сварная конструкция данной гильотины чрезвычайно устойчивая и надежная. При использовании станка на производстве можно достичь значительного снижения трудозатрат за счет отличных режущих качеств оборудования и несложного управления. Модель оснащена резаками из высокоуглеродистой стали и механизмом надежного прижима листа. Гильотина имеет ограничитель глубины подачи заготовки до 800 мм и ножную педаль. Особенности и преимущества:
- полностью сварная стальная конструкция;
- прижим фиксирует лист перед моментом рубки;
- упор для фиксации листа по двум сторонам станка (2 места);
- высокая режущая способность (угол наклона лезвия – около 5 );
- ножи из высокоуглеродистой стали;
- передние удлинители – 625 мм в стандартной комплектации (2 удлинителя, 4 позиции для установки удлинителей);
- ограничитель глубины подачи материала – до 800мм в стандартной комплектации;
- узел регулировки зазора между ножами (салазки + упор);
- простая регулировка положения ножной педали;
- регулировка прогиба ножа и/или середины балки для увеличенной жёсткости (усилитель жёсткости).