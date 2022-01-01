Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гильотина ручная для резки листового металла Stalex 1500, толщина металла, 1.25 мм
Найти аналог
Электромеханические гильотины
    Гильотина ручная для резки листового металла Stalex 1500, толщина металла, 1.25 мм
    Арт. stalex_170
    Гильотина ручная для резки листового металла Stalex 1500, толщина металла, 1.25 мм

      Гильотина ручная для резки листового металла Stalex 1500, толщина металла, 1.25 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_170

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Рабочая длина, мм
      		1550
      Макс. толщина листового металла, мм
      		1.25
      Вес, кг
      		580
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удобные, прочные и функциональные модели режущих станков STALEX будут незаменимы в условиях производств, осуществляющих изготовление изделий из стальных листов до 1,25 мм толщиной, а также из медных, алюминиевых и латунных заготовок до 1,5 мм. Гильотины имеют ручное управление и комплектуются ограничителями глубины подачи заготовки, цельными резаками (ножами), заточенными с четырех сторон, зажимами для заготовок, которые необходимы в процессе резки. Кроме того, в моделях предусмотрена специальная выдвижная передняя опора, позволяющая удлинить рабочую поверхность на 35 см.